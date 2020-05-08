Двух судей в Уфе госпитализировали с подозрением на коронавирус

Два судьи из уфимского Орджоникидзевского районного суда оказались в больнице с признаками пневмонии. Об этом сообщает “Ъ-Уфа” со ссылкой на начальника общего отдела суда Татьяну Зорникову.

Известно, что в больницу попали председатель суда Илшат Салимгареев и судья Рамиль Карипов. В связи с этим, 9 мая в здании суда проведут дезинфекцию, а также у всех сотрудников, в том числе и у сотрудников службы судебных приставов, возьмут анализы на коронавирус.