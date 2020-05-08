Двух судей в Уфе госпитализировали с подозрением на коронавирус
8 мая, 18:58ОбществоМинзаля АскароваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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У служителей Фемиды Орджоникидзевского района столицы обнаружены признаки заболевания легких.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Два судьи из уфимского Орджоникидзевского районного суда оказались в больнице с признаками пневмонии. Об этом сообщает “Ъ-Уфа” со ссылкой на начальника общего отдела суда Татьяну Зорникову.
Известно, что в больницу попали председатель суда Илшат Салимгареев и судья Рамиль Карипов. В связи с этим, 9 мая в здании суда проведут дезинфекцию, а также у всех сотрудников, в том числе и у сотрудников службы судебных приставов, возьмут анализы на коронавирус.
По данным издания, в этом районном суде столицы Башкирии работают 70 человек, из них 20 – судьи.
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