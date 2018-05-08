Во Франции открылся 71-й Международный Каннский кинофестиваль
Во вторник в Каннах стартует 71-й Международный Каннский кинофестиваль.
Основное жюри мероприятия возглавляет актриса Кейт Бланшетт. Одним из членов жюри конкурса стал российский кинорежиссер Андрей Звягинцев. Об этом восьмого мая пишет газета «Известия».
Откроет конкурсную программу 71-го Международного Каннского кинофестиваля психологический триллер «Все это знают», режиссером которого является выходец из Ирана Асгар Фархади. Главные роли в картине играют Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Фильм повествует о женщине, которая вместе с семьей отправилась на свадьбу своей сестры. Путешествие приводит родственников на родину, где те оказываются перед сложным моральным выбором.
В этом году на Международном Каннском кинофестивале покажут пять фильмов, снятых в России. Претендентами на получение «Золотой пальмовой ветви» выступают ленты «Айка» и «Лето». Первая снята Сергеем Дворцевым, вторая - Кириллом Серебренниковым. Последний, кстати, находится в России под домашним арестом.
В основной конкурсной программе будет представлена 21 картина. Речь идет о фильмах Жан-Люка Годара, Павла Павликовского, Маттео Гарроне, Цзя Чжанкэ, Джафара Панахи, Нури Бильге Джейлана и других режиссеров.
В номинации «короткий метр Cinefondation» участвует лента «Календарь». Ее снял российский режиссер Игорь Поплаухин. В программу «Неделя критики» включена короткометражка Михаила Бородина «Я нормальный». В номинации «Каннская классика» участвует отреставрированная версия фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука.
Завершится 71-й Международный Каннский кинофестиваль 19 мая. Его закроет картина Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», съемки которой длились порядка 20 лет.