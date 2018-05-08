В Уфе новый призывной пункт должен облегчить жизнь призывникам

Вчера, 7 мая, в Уфе отрылся новый призывной пункт, который будет рассчитан, прежде всего, на призывников из Октябрьского и Советского районов Уфы. Раньше им приходилось проходить медкомиссию в пункте на улице Революционной вместе с призывниками, прибывающими со всей республики, но теперь ситуация должна кардинально измениться.

Новый призывной пункт находится по улице Кирова, 101/4, кстати, неподалеку от Республиканского сборного пункта.

Как отметили на церемонии открытия представители Башвоенкомата, сотрудники нового призывного пункта будут работать в современных и комфортных условиях, и призывникам предстоит отправляться на службу из помещений, которые отвечает всем современным требованиям.

Кстати, этой весной в ряды Вооруженных Сил России, согласно разнарядке, должен отправиться из Уфы 931 человек.