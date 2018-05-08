В Уфе хотят сделать экспозицию «Россия - моя история» постоянно действующей

По последним данным, мультимедийный парк пользуется популярностью не только у горожан, сюда приезжают жители и других городов республики и соседних регионов. За время с 1 сентября 2017 года и по 2 мая 2018 года его посетили 31 181 школьник.

- Я считаю, что можно сделать этот парк постоянно действующим, на протяжении всего учебного года и в каникулы, - сказал глава города Ирек Ялалов. - Попрошу также поработать с руководством парка, чтобы была возможность дополнить экспозицию материалами об Уфе - об истории города до Великой Октябрьской социалистической революции, о разных районах Уфы, включая те, которые присоединились к ней в последние годы. Все-таки нашему городу уже 443 года, так что у него богатая история.