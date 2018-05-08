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В Уфе хотят сделать экспозицию «Россия - моя история» постоянно действующей
Сюжеты:
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В Уфе хотят сделать экспозицию «Россия - моя история» постоянно действующей

Сегодня, 13:18ОбществоТатьяна МайороваФото: Башинформ
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