В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки

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Госкомитет по чрезвычайным ситуациям республики опубликовал предупреждение об этом.
В ближайшие двое суток на севере Башкирии в ночное время возможны заморозки. Об этом сообщили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям РБ.
Как сообщили в Башгидромете, в северных районах республики ночью и утром 10 и 11 мая могут быть отмечены слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы при температуре 0, -2 градуса.
В госкомитете предупредили, что заморозки могут нанести вред сельхозкультурам, поэтому сельчанам следует позаботиться об их защите – например, при помощи окуривания или укутывания тканью.
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