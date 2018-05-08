В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки

В ближайшие двое суток на севере Башкирии в ночное время возможны заморозки. Об этом сообщили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям РБ.

Как сообщили в Башгидромете, в северных районах республики ночью и утром 10 и 11 мая могут быть отмечены слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы при температуре 0, -2 градуса.