В Минобороны России определились с прообразами героев фильмов о войне

Речь идет об оперативных сводках, исторических формулярах, а также журналах боевых действий частей и соединений Красной армии. Об этом восьмого мая пишет газета «Известия».

В ведомстве уверяют, что в опубликованных на их сайте документах имеются данные о людях, операциях и событиях, на основе которых были сняты киноленты о войне с Третьим рейхом. Некоторые из солдат стали прототипами героев патриотических фильмов.

Так на сайте Минобороны РФ можно найти фотопортрет командира авиаполка «ночных ведьм» Евдокии Бершанской времен войны. Там же выложены кадры из фильма «В небе «ночные ведьмы». Бершанскую в картине сыграла актриса Валерия Заклунная.

Пользователи интернета теперь могут изучить личные дела командиров субмарин «Щ-403» и «Щ-422» Семена Коваленко и Федора Видяева. Именно они стали прообразом капитана Строгова из фильма «Командир счастливой «Щуки».