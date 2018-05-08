В Курултае Башкирии уточнили дату обороны Севастополя

Как оказалось, прежде в законодательном акте было прописано, что оборона города велась с 5 ноября 1941 года. Однако историки не так давно установили, что на самом деле в 1941 году войска перешли к обороне города на несколько дней раньше - 30 октября по приказу заместителя командующего по сухопутной обороне главной военно-морской базы контр-адмирала Гавриила Жукова. Так что отныне датой начала обороны города должна считаться именно эта дата.

- Мы закрепили историческую справедливость в отношении граждан, которые, в действительности являясь защитниками Севастополя, но таковыми прежде не считались. Поскольку 30 октября и 5 ноября 1941 года оборону города вели военнослужащие одних и тех же воинских частей, уже имеющие статус участников Великой Отечественной войны, речь идет о защите прав сравнительно небольшой категории граждан – о тех, кто оборонял город с 30 октября по 4 ноября 1941 года, а впоследствии не принимал участия в Великой Отечественной войне в составе действующей армии. Это могут быть те, кто, например, получил тяжелые ранения и был демобилизован в первые дни обороны, а также погибшие в этот период. Даже если этих людей уже нет в живых, для родственников важно, чтобы справедливость в отношении их предков была восстановлена. В преддверии очередной годовщины Победы это особенно актуально, - выразил сое мнение Константин Толкачев.