Россельхознадзор запретил ввозить в Россию свинину из Венгрии
В понедельник Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страну живых поросят и свинины из Венгрии.
В ведомстве сообщили, что запрет на ввоз венгерской свинины связан с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом пишет портал rns.online.
По словам представителей Россельхознадзора, запрет не распространяется на готовую продукцию из свинины и сырье из свинины, предназначенные для изготовления кормов. Предположительно, в венгерском регионе Хевеш ухудшилась эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней.
Теперь со всей территории Венгрии в Россию нельзя поставлять живых свиней, продукты убоя свиней, мясо свинины и продукцию, содержащую мясо свинины, а также эмбрионы свиней и сперму хряков.
Не попала под российские санкции продукция, прошедшая обработку по технологии, которая гарантирует разрушение вируса АЧС. Еще ограничения не действуют в отношении готовой продукции из свинины, содержащей в своем составе свинину или сырье животного происхождения (из свинины), предназначенное для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей, рассказали сотрудники Россельхознадзора.