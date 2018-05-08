Россельхознадзор запретил ввозить в Россию свинину из Венгрии

В ведомстве сообщили, что запрет на ввоз венгерской свинины связан с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом пишет портал rns.online.

По словам представителей Россельхознадзора, запрет не распространяется на готовую продукцию из свинины и сырье из свинины, предназначенные для изготовления кормов. Предположительно, в венгерском регионе Хевеш ухудшилась эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней.

Теперь со всей территории Венгрии в Россию нельзя поставлять живых свиней, продукты убоя свиней, мясо свинины и продукцию, содержащую мясо свинины, а также эмбрионы свиней и сперму хряков.