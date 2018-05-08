На Камчатке вулкан Ключевской выбросил многокилометровый столб пепла

Выбросы поднялись на высоту 5,5 километров над уровнем моря. Об этом восьмого мая пишет газета «Известия».

По данным Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT), мощный выброс пепла из жерла Ключевского произошел во вторник днем по местному времени.

Шлейф пепла наблюдается на протяжении 100 километров к юго и юго-востоку от вулкана. В районе Ключевского для воздушных судов установили оранжевый цветовой код опасности. На данный момент поблизости от вулкана нет международных авиатрасс.

Шлейф пепла, выброшенного вулканом Ключевской, постепенно относит в Камчатский залив. На его пути нет жилых городов, поселков или деревень. Сам вулкан расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.