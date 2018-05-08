Мэр Уфы поручил провести тщательную ревизию могил фронтовиков
До 22 июня должны быть выяснены координаты захоронений ветеранов Великой Отечественной войны на территории Уфы и внесены на электронную карту памяти.
Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации города глава Уфы Ирек Ялалов поручил главам районов тщательным образом проверить состояние кладбищ и выяснить местоположение могил ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, особенно это касается сельских кладбищ, расположенных на окраинах.
- Обратите внимание, чтобы не было повторных захоронений, - подчеркнул Ирек Ялалов. - Даже если могилы ветеранов много лет не навещают родственники, мы должны выяснить их координаты, найти эти семьи и напомнить им об их долге перед памятью дедов и прадедов. Если дети ветеранов забыли про своих родителей или, может, люди умерли просто, то внуки и правнуки должны навещать могилы фронтовиков.Будем надеяться, что их фамильная память окажется крепче.
Работы должны быть проведены до 22 июня текущего года. Выявленные могилы фронтовиков будут нанесены на электронную карту памяти, информация о них будет доступна всем пользователям нового ресурса.