Мэр Уфы поручил провести тщательную ревизию могил фронтовиков

Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации города глава Уфы Ирек Ялалов поручил главам районов тщательным образом проверить состояние кладбищ и выяснить местоположение могил ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, особенно это касается сельских кладбищ, расположенных на окраинах.

- Обратите внимание, чтобы не было повторных захоронений, - подчеркнул Ирек Ялалов. - Даже если могилы ветеранов много лет не навещают родственники, мы должны выяснить их координаты, найти эти семьи и напомнить им об их долге перед памятью дедов и прадедов. Если дети ветеранов забыли про своих родителей или, может, люди умерли просто, то внуки и правнуки должны навещать могилы фронтовиков.Будем надеяться, что их фамильная память окажется крепче.