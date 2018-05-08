Компания Apple отказалась сотрудничать с электронной книгой памяти Башкирии

Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы была представлена электронная книга памяти участников Великой Отечественной войны Республики Башкортостан.

Как отметил руководитель столичного Комбината спецобслуживания Руслан Кинзикеев, данная электронная база данных о захоронениях фронтовиков создавалась по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано год назад всем регионам страны. В Уфе такой IT-проект создали на год раньше срока, обозначенного главой государства. Еще в 2016 год стартовал сайт Pomnim.me, который стал основой для нового проекта.

По словам Руслана Кинзикеева, этот проект призван выполнить несколько основных задач. Во-первых, он поможет людям ориентироваться при поиске мест захоронений, во-вторых, поможет возродить семейные ценности и генетическую память, а в-третьих, станет достойным ответом современным вызовам - в частности, речь идет о пропагандистских усилиях западных идеологов, старающихся принизить вклад нашей страны в Победу во Второй мировой войне.

Над проектом работали сотрудники комбината, помогала и молодежь из Юнармии. Часть людей находилась в офисе, а часть вела полевую работу. В архивах комбината на бумажных носителях было найдено 394 тысячи записей, еще более 43 тысячи фотографий мест захоронений фронтовиков размещены на электронных картах городских кладбищ. Вся информация отцифрована и размещена на ресурсе.

По мнению Руслана Кинзикеева, есть все предпосылки для того, чтобы на основе ресурса в перспективе появилась новая специализированная социальная сеть. Предпосылками для этого может служить тот факт, что на сайте уже сейчас зарегистрированы более 480 человек, ведется общение на форуме, общее число пользователей увеличивается с каждым днем. Количество посетителей ресурса достигло уже 52 тысяч, в день сайт посещают в среднем 260 человек. В личном кабинете пользователей можно добавлять самостоятельно семейные фотографии и таким образом собирать членов своей семьи в одну группу.

- Мы поняли, что создали конкурентоспособный продукт и поэтому наткнулись на противодействие американской компании Apple, которая без объяснения причин отказала нам в размещении мобильной версии нашего ресурса на своей платформе, - уточнил Руслан Кинзикеев. - По этой причине мобильная версия пока доступна только на платформе Android. Все это придало нам дополнительную спортивную злость. Мы видим, как наш ресурс набирает популярность без всякой дополнительной рекламы

Докладчик отметил, что не у всех городских кладбищ были архивы, поэтому данные с сельских кладбищ с городских окраин могут быть еще внесены в книгу памяти. Глава города Ирек Ялалов поручил главам районов помочь с завершением этой работы, а также поручил изучить вопрос взаимоотношений с компанией Apple и при необходимости сделать официальный запрос компании на уровне властей.