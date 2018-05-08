Глава Башкирии в своей речи вспомнил земляков-героев Второй мировой войны

Сегодня, 8 мая, в Уфе прошло торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В начале мероприятия все собравшиеся почтили минутой молчания погибших в ту лихую годину. Перед большим залом, в котором на почетных местах расположились фронтовики, выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Прежде всего, он вспомнил об уроженцах республики, совершивших героические поступки на фронте и в тылу.

Так, на Ораниенбаумском плацдарме храбро воевал наш земляк из Ишимбайского района Ахат Ахметьянов, прошедший до этого со снайперской винтовкой советско-финскую войну.

Один из лучших снайперов Северо-Западного фронта, уроженка Уфы Наталья Ковшова уничтожила свыше 160 гитлеровцев. В августе 1942 года в неравном бою под Новгородом она и её боевая подруга Мария Поливанова были ранены, и, расстреляв все патроны, взорвали себя гранатами вместе с окружившими их врагами.

На волжских берегах начался боевой путь воспитанниц Башкирской областной комсомольской организации. В мае 1942 года на защиту Сталинграда из Уфы прибыли 3 745 комсомолок. Они отважно воевали в рядах пулемётчиц, связисток, зенитчиц, медицинских сестёр.

Навечно в истории останется подвиг 13 героев, среди которых были наши земляки Зубай Утягулов и Тимирай Кубакаев. В январе 1943 года у села Красновка Ростовской области они вступили в бой с превосходящими силами противника – танками, пехотой, до последнего патрона удерживали оборону и героически погибли в подожжённых гитлеровцами домах, не уступив важной позиции. На месте гибели 13 Героев Советского Союза установлен мемориал.

Более 75 тысяч воинов из Башкирии участвовали в Сталинградской битве. Большой вклад в успешное контрнаступление внесли сформированные в республике соединения – 214-я, 219-я и 300-я стрелковые дивизии, 124-я стрелковая бригада, 25-й бронедивизион.

Активное участие в наступательной операции приняла 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. 23 февраля этого года исполнилось 75 лет со дня гибели при прорыве через вражеские огневые позиции командира дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

В 1942 году над пылающим Сталинградом начался боевой путь уроженца нашей республики, лётчика-штурмовика Мусы Гареева, который прошёл боевой путь от Сталинграда до Кёнигсберга, стал командиром эскадрильи, штурманом полка. Он стал единственным в годы Великой Отечественной войны, кто получил две звезды Героя в один день – 1 мая 1945 года.

За проявленные под Сталинградом мужество и отвагу орденами и медалями награждены более 6 тысяч бойцов и командиров стрелковых и кавалерийских дивизий из нашей республики.

В годы войны Башкирия стала одним из центров подготовки командирских кадров для Красной Армии. В ноябре 1941 года в Уфу была передислоцирована Академия Генерального штаба. В Башкирии в годы войны размещались Военно-политическая академия имени Ленина, восемь военных училищ, а также многочисленные курсы.

В этом году отмечается 75-летие бессмертного подвига Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру фашистского дзота. Такой же подвиг позже совершили наши земляки красноармеец Григорий Овчинников и лейтенант Миннигали Губайдуллин. Всего за годы войны этот подвиг повторили более 400 красноармейцев.

Солдаты и моряки из Башкирии отважно сражались в боях на Курской дуге и Днепре, в Белоруссии и Прибалтике, при освобождении стран Европы. В штурме Берлина особо отличились наши земляки – лётчик-штурмовик Георгий Мушников, артиллеристы Василий Тарасенко и Алексей Калганов, разведчик Габдулхай Саитов. Всем им присвоено звание Героя Советского Союза. 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага Гизий Загитов.

Ход времени неумолим. С каждым годом всё меньше остаётся среди нас живых свидетелей победной весны 1945 года. Большинству из фронтовиков и тружеников тыла – уже далеко за 90, есть среди них и 100-летние ветераны. В Уфе живёт Михаил Егорович Орлов, родившийся 3 марта 1918 года. Он освобождал Бессарабию от румынской оккупации, прошёл танкистом советско-финскую войну, с первого до последнего дня Великую Отечественную, участвовал в освобождении народов Европы.

- Давайте вместе пожелаем ему и всем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ваша сила духа, стойкость и патриотизм всегда будут достойным примером для будущих поколений, - сказал Рустэм Хамитов с трибуны, обращаясь к залу, в котором присутствовали несколько поколений защитников Родины.

Глава Башкирии упомянул, что сегодня с нами в строю 1 210 фронтовиков и 632 инвалида Великой Отечественной войны, почти 32 тысячи тружеников тыла. Всем им республика оказывает комплексную адресную помощь. В прошлом году меры социальной поддержки за счёт бюджета республики предоставлены 25 тысячам ветеранов. Около 34 тысяч ветеранов прошли диспансеризацию, а многие и реабилитацию в наших санаториях. К маломобильным и отдалённо проживающим пациентам выезжают медицинские бригады. С 2010 года жилищные сертификаты получили более 11 тысяч человек. В этом году 19 ветеранов Великой Отечественной войны и более 150 членов семей погибших инвалидов и участников войны улучшили жилищные условия. В ближайшее время сертификаты будут вручены ещё семи ветеранам и вдовам ветеранов. Проводится ремонт их квартир и домов, оказывается помощь в благоустройстве жилья и приусадебных хозяйств.

- Спустя десятилетия сыны и внуки солдат Победы не раз проявляли мужество, выполняя интернациональный долг, обеспечивая мир и правопорядок в «горячих точках». Звания Героя России в новейшей истории страны удостоены 16 уроженцев Башкортостана. За проявленную отвагу государственные награды получили более 3,5 тысячи воинов-«афганцев», свыше 1 200 участников боевых действий на Северном Кавказе, - сказал глава Башкирии и от души поздравил всех с 9 Мая.