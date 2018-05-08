Эксперт из США написал о последствиях ядерной войны с Россией

В своем труде ученый поставил под сомнение правильность ядерной стратегии США. Об этом пишет портал rns.online.

Свой обзор на книгу Кроенига дал известный американский журнал National Interest. Издание информирует, что работа «Логика американской ядерной стратегии» может быть самым главным научным трудом для его автора. Амбициозный проект профессора бросает тень на общепринятое мнение о правильности ядерной стратегии Штатов. Кроениг критикует Белый дом обоснованно. Он предоставляет в качестве доказательств своей правоты и работы других авторов.

Так ученый пишет, что первый удар Российской Федерации по США может уничтожить 31 американский город и убить около 70 миллионов человек. Атака Москвы будет нацелена на снижение возможности Вашингтона нанести ответный удар.

Даже если по России нанесут ответный удар, та сможет ответить. Вторым ударом Москва уничтожит 12 американских городов и убьет 28 миллионов граждан.