Башкирия не вошла в топ 10 регионов с самими опасными дорогами
Сегодня, 14:19ОбществоСтася Генералова
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Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг безопасности российских дорог за 2017 год, в который вошли 50 регионов с населением свыше 1 млн человек.
Башкирия заняла 28 место.
В ТОП-10 регионов с самими опасными дорогами попали: Ставропольский край, Нижегородская область, Пермский край, Самарская область, Московская область, Краснодарский край, Красноярский край, хуже всего с дорогами в соседней Челябинской области.
В расчете учитывались: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в ДТП, протяженность автодорог региона и размер автопарка.
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