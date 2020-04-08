«Вся грязь на ваших руках!»: поклонницы башкирского певца встали на его защиту
В социальных сетях началась активная поддержка в защиту башкир-татарского исполнителя Анвара Нургалиева, столкнувшегося с травлей в связи со смертью матери.
Напомним, 7 апреля, стало известно о том, что в Республиканской клинической больнице в Уфе скончалась 80-летняя женщина, у которой был подтвержденный COVID-19. Некоторые СМИ сообщили, что ею оказалась мама популярного башкирского и татарского исполнителя, заслуженного артиста РТ Анвара Нургалиева — Насима Нургалиева. В частности сообщалось, что и сам Анвар Нургалиев мог заразить свою маму, ведь та и так страдала от ряда хронических заболеваний.
В связи с этим на артиста и его семью обрушилась травля в социальных сетях. Артиста обвинили в заражении опасной инфекцией близких, а также в несоблюдении правил самоизоляции. Сам Нургалиев все обвинения опроверг.
В это же время поклонницы артиста встали на его защиту и призвали «быть добрее друг к другу»:
«Он потерял близкого человека, которая дала ему жизнь и воспитание, а вы тут раздуваете черти что! Ему и так нелегко. Никто не застрахован от всего в этом мире! Он был, есть и будет отличным певцом, любимым артистом! И будем ежегодно ходить на его концерты и слушать его песни! И что ещё хочу сказать, причём тут Диана, перестаньте её оскорблять! Она отличная и сильная девушка, отличная мама. Давайте относиться друг к другу с пониманием и с добротой! Как говорится, брошенная грязь в сторону человека может и не долететь до него, а вот эта грязь останется у вас на руках! А семье Анвара Нургалиева, жене, детям и близким только терпения, сил и крепкого здоровья! Мы вас любим и будем ждать новых песен!» - написала Гузель Саяпова.
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В защиту нашего артиста, певца @anvar_nurgaliev хочу написать! Люди будьте добрее🙏 Он потерял близкого человека, которая дала ему жизнь и воспитание😢, а вы тут раздуваете черти что! Ему и так не легко. Ни кто не застрахован от всего в этом мире! Он был, есть и будет отличным певцом, любимым артистом!И будем ежегодно ходить на его концерты и слушать его песни! И что ещё хочу сказать, причём тут Диана @diana_pp_recept ,перестаньте её оскорблять! Она отличная и сильная девушка, отличная мама👍 Давайте относиться друг к другу с пониманием и с добротой! Как говорится, брошенная грязь в сторону человека может и не долететь до него, а вот эта грязь останется у вас на руках! А семье Анвара Нургалиева, жене, детям и близким только терпения,сил и крепкого здоровья!🙏 Мы вас любим и будем ждать новых песен! #добра#любви#понимания
Публикация от Гузелька🧿 (@sayapovaguzel)
К мнению девушки прислушались другие почитательницы творчества музыканта, а сам Анвар Нургалиев сделал репост публикации в сторис своего Инстаграма.