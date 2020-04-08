«Вся грязь на ваших руках!»: поклонницы башкирского певца встали на его защиту

Напомним , 7 апреля, стало известно о том, что в Республиканской клинической больнице в Уфе скончалась 80-летняя женщина, у которой был подтвержденный COVID-19. Некоторые СМИ сообщили, что ею оказалась мама популярного башкирского и татарского исполнителя, заслуженного артиста РТ Анвара Нургалиева — Насима Нургалиева. В частности сообщалось, что и сам Анвар Нургалиев мог заразить свою маму, ведь та и так страдала от ряда хронических заболеваний.

«Он потерял близкого человека, которая дала ему жизнь и воспитание, а вы тут раздуваете черти что! Ему и так нелегко. Никто не застрахован от всего в этом мире! Он был, есть и будет отличным певцом, любимым артистом! И будем ежегодно ходить на его концерты и слушать его песни! И что ещё хочу сказать, причём тут Диана, перестаньте её оскорблять! Она отличная и сильная девушка, отличная мама. Давайте относиться друг к другу с пониманием и с добротой! Как говорится, брошенная грязь в сторону человека может и не долететь до него, а вот эта грязь останется у вас на руках! А семье Анвара Нургалиева, жене, детям и близким только терпения, сил и крепкого здоровья! Мы вас любим и будем ждать новых песен!» - написала Гузель Саяпова.