В Уфе в ночное время запланирована обработка улиц

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Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Рустем Хамитов сообщил, что в Уфе в ближайшее время будет проводится обработка улиц.
По его словам, обработка будет проходить в ночное время, чтобы не мешать автомобильному движению и избежать контакта дезинфицирующего средства с людьми.
В настоящий момент обработали улицы по периметру Республиканской клинической больницы имени Куватова — Кирова, Мингажева, Кустарная, Революционная. В качестве реагента использовали дексамин, который не представляет опасности для людей.
В дальнейшем планируется обработать улицу Первомайскую, Космонавтов, проспект Октября, 50 лет Октября, Цюрупы, Заки Валиди и Сочинская. Далее пройдет обработка других улиц, в том числе в микрорайонах Сипайлово, Затон, Дема, Шакша, сообщил он.
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