В Уфе в ночное время запланирована обработка улиц

По его словам, обработка будет проходить в ночное время, чтобы не мешать автомобильному движению и избежать контакта дезинфицирующего средства с людьми.

В настоящий момент обработали улицы по периметру Республиканской клинической больницы имени Куватова — Кирова, Мингажева, Кустарная, Революционная. В качестве реагента использовали дексамин, который не представляет опасности для людей.