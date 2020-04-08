В Уфе провели дезинфекцию в больнице скорой помощи, карантина удалось избежать

Сегодня, 8 апреля, стало известно, что проведена масштабная дезинфекция столичной больницы скорой медпомощи. Об этом сообщила главный врач медучреждения Ирина Карамова.

Она объяснила проведение помывки выявлением больного с подозрением на коронавирус.

- Согласно инструкциям, данного пациента отправили в инфекционную больницу. Все остальные пациенты будут перенаправлены в другие стационары Уфы в соответствии с маршрутизацией, - пояснила Ирина Карамова.

Она уточнила, что после проведения помывки больница возобновит работу в прежнем режиме.

Напомним, сейчас, по данным минздрава РБ, закрыты на карантин в связи с угрозой коронавируса РКБ имени Куватова, а также отдельные отделения в Октябрьской городской больнице №1, Белебеевской и Бирской центральных районных больницах.