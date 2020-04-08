Фото: pixabay.com
В России от коронавируса скончались 63 человека
8 апреля, 22:51Общество
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За минувшие сутки в России умерли пять пациентов, больных коронавирусом. В итоге COVID-2019 уже унес жизни 63 россиян.
За последние 24 часа в Московской области от коронавируса умерло два человека, а в Северной Осетии, Иркутской области и Хабаровском крае – по одному, пишет russian.rt.com. Такие данные приводит оперативный штаба по борьбе с пандемией.
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