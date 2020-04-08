В Приморье вводят санитарные часы для санобработки магазинов
8 апреля, 18:11ОбществоФото: pxhere.com
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил ввести санитарные часы для обработки торговых точек и общественного транспорта в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Он сказал об этом в ходе селекторного совещания с главами муниципальных образований и органов местной власти, сообщает 8 апреля газета «Известия».
По словам Кожемяко, на время санобработки магазины необходимо закрывать. Он поручил отрегулировать эту работу на местах, издав необходимые распоряжения.
На сегодняшний день в России зафиксировано 7 497 случаев заражения коронавирусом.
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