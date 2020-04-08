В Приморье вводят санитарные часы для санобработки магазинов

Он сказал об этом в ходе селекторного совещания с главами муниципальных образований и органов местной власти, сообщает 8 апреля газета «Известия».

По словам Кожемяко, на время санобработки магазины необходимо закрывать. Он поручил отрегулировать эту работу на местах, издав необходимые распоряжения.