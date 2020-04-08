В Пермском крае умер третий пациент с диагнозом COVID-19

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Третий человек, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Пермском крае.
Об этом стало известно 8 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что скончался 70-летний пациент с сопутствующими заболеваниями в анамнезе.
В регионе по состоянию на 8 апреля зафиксировано 32 случая заболевания. При этом 24 пациента остаются в стационарах, шестеро выздоровели и трое умерли. Кроме этого, на домашнем карантине находятся 4 695 жителей Пермского края.
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