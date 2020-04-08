Минздрав Башкирии спустя сутки уточнил: 80-летняя женщина умерла не от коронавируса
На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин опроверг информацию о смерти от коронавируса.
Сегодня, 8 апреля, министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин спустя сутки опроверг первоначальную информацию о смерти 80-летней пациентки РКБ им. Куватова от коронавирусной инфекции.
- С учетом полного патологического заключения, которое мы получили, мы однозначно можем сказать, что причиной смерти пациентки РКБ им. Куватова стало другое заболевание, которое не связано с коронавирусной инфекцией. Поэтому случаев смерти от COVID-19 в республике в настоящий момент не зафиксировано, - сообщил он.
Напомним, речь идет о 80-летней Насиме Нургалиевой, которая скончалась накануне в главной республиканской больнице. Она несколько месяцев лечилась в неврологическом отделении и перенесла тяжелую операцию. Женщина оказалась матерью популярного в регионе певца Анвара Нургалиева. Известный сын женщины рассказал Медиакорсети, что по этому случаю в социальных сетях началась травля против него.