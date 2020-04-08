Минздрав Башкирии спустя сутки уточнил: 80-летняя женщина умерла не от коронавируса

Сегодня, 8 апреля, министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин спустя сутки опроверг первоначальную информацию о смерти 80-летней пациентки РКБ им. Куватова от коронавирусной инфекции.

- С учетом полного патологического заключения, которое мы получили, мы однозначно можем сказать, что причиной смерти пациентки РКБ им. Куватова стало другое заболевание, которое не связано с коронавирусной инфекцией. Поэтому случаев смерти от COVID-19 в республике в настоящий момент не зафиксировано, - сообщил он.