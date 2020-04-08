В Минобрнауки рекомендовали отменить или снизить плату за студенческие общежития

Такой документ поступил в учебные заведения после просьб со стороны студентов, сообщает газета «Известия» 8 апреля.

Отмечается, что общежития покинули уже многие учащиеся. Однако им приходится вносить оплату за проживание. На данный момент из общежитий выехали 495 тысяч студентов. Ещё 312 тысяч остались.