В Минобрнауки рекомендовали отменить или снизить плату за студенческие общежития
8 апреля, 18:45ОбществоФото: flickr.com
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Минобрнауки РФ рекомендовало ректорам вузов страны снизить или полностью отменить плату за студенческие общежития из-за пандемии коронавируса.
Такой документ поступил в учебные заведения после просьб со стороны студентов, сообщает газета «Известия» 8 апреля.
Отмечается, что общежития покинули уже многие учащиеся. Однако им приходится вносить оплату за проживание. На данный момент из общежитий выехали 495 тысяч студентов. Ещё 312 тысяч остались.
По мнению главы ведомства Валерия Фалькова, в этой ситуации будет целесообразна отмена или снижение платы. Ещё один вариант решения проблемы - перенос уже оплаченного периода на более поздний.
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