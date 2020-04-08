В Башкирии запущен портал, где получают пропуск на поездки во время самоизоляции

Портал, разработанный специально на время полной самоизоляции, объявленной во время режима подготовки к ЧС в регионе, начал работать сегодня утром, 8 апреля.

На портале doroga02.ru жители региона могут получать пропуск на поездку в автомобиле. Для получения нужно зарегистрироваться в системе и создать маршрут. Разрешается ездить только один раз в день в течение 90 минут.

Когда водителя остановит инспектор, ему нужно предъявить разрешение в печатном или электронном виде. Также доказать право на поездку можно, авторизовавшись в системе с телефона и показать маршрут актуальной поездки.