В Башкирии запущен портал, где получают пропуск на поездки во время самоизоляции
8 апреля, 12:52ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Портал начал функционировать сегодня, 8 апреля.
Портал, разработанный специально на время полной самоизоляции, объявленной во время режима подготовки к ЧС в регионе, начал работать сегодня утром, 8 апреля.
На портале doroga02.ru жители региона могут получать пропуск на поездку в автомобиле. Для получения нужно зарегистрироваться в системе и создать маршрут. Разрешается ездить только один раз в день в течение 90 минут.
Когда водителя остановит инспектор, ему нужно предъявить разрешение в печатном или электронном виде. Также доказать право на поездку можно, авторизовавшись в системе с телефона и показать маршрут актуальной поездки.
Напомним, о послаблении режима самоизоляции сообщил Радий Хабиров. Он также сообщил, что согласно новым правкам, теперь можно будет ездить за город.
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