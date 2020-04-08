В Башкирии установили выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

На официальном правовом портале республики опубликован документ, дающий право на дополнительную финансовую поддержку семьям с детьми от 3 до 7 лет. Указ подписан руководителем региона Радием Хабировым 2 апреля.

Согласно документу, доплата будет соответствовать половине прожиточного минимума во втором квартале 2019 года. Прожиточный минимум в тот период составлял 9789 руб. Таким образом, ежемесячная доплата составит 4894,5 руб.

Право на материальную помощь дается семьям, где среднедушевой доход не более величины прожиточного минимума также по состоянию на второй квартал 2019 года.