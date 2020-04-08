В Башкирии разоблачили фейк-ньюс о закрытии Стерлитамака
8 апреля, 09:13ОбществоТатьяна МайороваФото: sterlitamakcity.ru
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Нашумевшее фото оказалось подделкой.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Накануне, 7 апреля, вице-мэр Стерлитамака Альберт Шайхутдинов дал опровержение нашумевшей новости об объявлении карантина в Стерлитамаке.
Фотография, шокировавшая многих, появилась в соцсетях. Однако, как оказалось, это всего лишь подделка, изготовленная по чьему-то злому умыслу.
На самом деле на оригинальном фото шла речь о закрытии въезда в Красноярск.
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Напомним, ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта объявлял о закрытии въезда в город, но потом подкорректировал свое указание.
Есть ограничения и в Сибае, но они касаются въезда в город со стороны Кизильского района Челябинской области, но они связаны с тем, что именно оттуда приезжал в город торговец мясом, заболевший коронавирусом.
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