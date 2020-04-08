В Башкирии разоблачили фейк-ньюс о закрытии Стерлитамака

Накануне, 7 апреля, вице-мэр Стерлитамака Альберт Шайхутдинов дал опровержение нашумевшей новости об объявлении карантина в Стерлитамаке.

Фотография, шокировавшая многих, появилась в соцсетях. Однако, как оказалось, это всего лишь подделка, изготовленная по чьему-то злому умыслу.

На самом деле на оригинальном фото шла речь о закрытии въезда в Красноярск.

Напомним, ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта объявлял о закрытии въезда в город, но потом подкорректировал свое указание.