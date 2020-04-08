В Башкирии медики заявили, что руководство РКБ знало о коронавирусе на два дня раньше

Сегодня, 8 апреля, портал Idel. Реалии (причислен к ино-Сми) опубликовал интервью с заведующей ревматологическим терапевтическим отделением РКБ имени Куватова, врачом с более 40-летним стажем Риммой Камаловой, которая сейчас, как и сотни ее коллег, оказалась в условиях карантина после того, как был поставлен посмертный диагноз «коронавирус» 80-летней умершей в стационаре женщине.

В частности, врач сообщила, что вскрытие умершей женщине было сделано еще 5 апреля, и опасный диагноз стал известен тогда же. Тем не менее на протяжении почти двух суток не было принято решение о введении срочного карантина в клинике.

— У нас до последнего дня, еще в понедельник поступали пациенты, хотя уже в воскресенье, 5 апреля было известно о том, что умерла пожилая женщина, у которой обнаружили коронавирус. В тот же день приезжала дезстанция, обрабатывала полностью всю больницу. Так что все знали, какая у нас ситуация. Для чего же надо было выводить в последующие дни такое количество сотрудников на работу и продолжать плановую госпитализацию? — рассказала Римма Камалова.

Источник Медиакорсети сообщил, что источником инфекции предположительно мог стать пациент, который был госпитализирован с пневмонией еще в середине марта. Он прибыл из Германии и просил взять у него мазки на коронавирус. Однако его просьба была проигнорирована.

— Позже он благополучно выписался, а вслед за ним начался ужас. Врачи скрывали. Этот больной находился в отделении рядом с реанимацией. Больные начали «гореть», у многих температура под 39. В больнице очень много больных с пневмонией, — пояснил источник Медиакорсети.

Сразу несколько человек сообщили, что из РКБ были госпитализированы в инфекционную больницу девять медиков с подозрением на коронавирус. Однако официального подтверждения этому нет. На брифинге минздрава сегодня этот вопрос обошли вниманием.

— У всех изолированных медиков и пациентов РКБ взяты анализы на коронавирус. Большинство из них дали отрицательный результат, — уточнил в эфире министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Он также пояснил, что по поводу интервью Риммы Камаловой проводится внутренняя проверка.

Римма Камалова в своем интервью также сообщила, что изолированные от внешнего мира сотрудники РКБ смогли устроиться для сна кто где смог: врачи и представители руководства клиники — в своих кабинетах, остальные — на кушетках либо в палатах, из которых эвакуировали пациентов.

Однако источник Медиакорсети, который находится также на карантине в клинике, сообщил, что не все медики согласны спать на матрацах, на которых лежали пациенты, руководствуясь теми же мерами безопасности. Поэтому для них собирали раскладушки.

— Где спать — не самая большая проблема. Гораздо больше нужны гигиенические принадлежности — крема, мыло, зубные щетки, зубная паста, полотенца, одноразовая посуда, — сообщил источник Медиакорсети.

По информации Медиакорсети, в больнице возникают также проблемы с питанием людей. Доставка еды, которую осуществляет столичный комбинат питания, запаздывает по времени.

— Надо было на самом деле гораздо раньше больницу закрывать, а не ждать, когда человек умрет и когда закроет больницу Роспотребнадзор. Руководство больницы пыталось скрыть этот факт в надежде, что «пронесет». А ведь пациенты за эти дни разъехались по всей республике.

Это преступная халатность. Руководство республики оповещено о том, что главный врач не справился с поставленной задачей в экстренной ситуации, — поделился своим мнением источник Медиакорсети.

Медиакорсеть попыталась связаться с главным врачом РКБ Эльзой Сыртлановой, которая вместе с другими сотрудниками клиники находится на карантине в клинике, однако получить оперативный комментарий не удалось.

Предприниматели и другие жители республики начали сбор средств для того, чтобы поддержать медиков и пациентов, изолированных в РКБ. Сбор средств пока осуществляют самостоятельно отдельные группы людей и потом связываются с минздравом РБ по электронной почте covid.gl@doctorrb.ru (в теме сообщения следует указать «помощь»), и представители Минздрава РБ потом должны выйти с ними на контакт.