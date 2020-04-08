В Башкирии из-за коронавируса отменили ряд экзаменов
8 апреля, 17:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщил министр образования в Башкирии Айбулат Хажин.
По его словам, Всероссийская проверочная работа, Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен в связи с переходом на дистанционное обучение будут проводится в другом формате и в другое время.
По словам министра образования, ВПР будет проходить в мае месяце в дистанционном режиме, однако пока что график для школ не утвержден.
«Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то их сроки, как заявило федеральное министерство, будут сдвигаться. Предварительные даты – 8 июня начало ЕГЭ, 9 июня начало ОГЭ», – сообщил Хажин.
Руководитель ведомства также сообщи, что сроки могут сдвинуться. ОГЭ, по его словам, в этом году будут проводить только по математике и русскому языку.
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