В Башкирии из-за коронавируса отменили ряд экзаменов

По его словам, Всероссийская проверочная работа, Основной государственный экзамен и Единый государственный экзамен в связи с переходом на дистанционное обучение будут проводится в другом формате и в другое время.

По словам министра образования, ВПР будет проходить в мае месяце в дистанционном режиме, однако пока что график для школ не утвержден.

«Что касается ЕГЭ и ОГЭ, то их сроки, как заявило федеральное министерство, будут сдвигаться. Предварительные даты – 8 июня начало ЕГЭ, 9 июня начало ОГЭ», – сообщил Хажин.