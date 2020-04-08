В Башкирии 36-летний мужчина зарезал любимую из-за упреков в безработице
Нападение произошло в Туймазинском районе.
В МВД по Башкирии сообщили, что в селе Тукаево произошло нападение на 37-летнюю женщину. Полицейские сообщили, что напал на нее 36-летний сожитель.
В пресс-службе передали, что конфликт произошел из-за того, что во время совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт. В какой-то момент женщина начала упрекать своего сожителя, что он не работает. В ответ на упреки подозреваемый воткнул нож в живот своей подруги.
Мужчина в экстренные службы обратился сам, сейчас пострадавшая находится под присмотром врачей.
Сразу после случившегося мужчина позвонил в экстренные службы. Сейчас женщина находится под присмотром врачей. По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.