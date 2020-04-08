Страховой Дом ВСК ввел скидки до 25% при оформлении полиса онлайн

Специальные условия действительны при покупке полиса удаленно: в интернет-магазине www.shop.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование», сообщает NewsNN.

Чтобы активировать скидки, клиенту нужно при самостоятельной регистрации договора через дистанционный сервис (мобильное приложение «ВСК страхование» или интернет-магазин shop.vsk.ru) вбить промокод welcome.

Максимальный размер скидки в 25% доступен на услугу «Телемедицина», благодаря которой клиент может получить консультацию врачей 24/7 и психологическую поддержку при необходимости (не только по вопросам самоизоляции в период карантина) по телефону. На медицинском пульте трудятся лучшие специалисты в своей сфере, а число обращений к дежурному врачу не ограничивается. Если же мнения одного медика будет недостаточно, можно получить дополнительную консультацию другого специалиста.

«Мы осознаем, как важно в текущей сложной ситуации оказать поддержку нашим соотечественникам и предоставить всем качественные страховые продукты и сервисы. Поэтому мы предпринимаем все возможное для того, чтобы наши услуги по страхованию не только предоставляли выгоду, но и были максимально удобными и безопасными. Создать уверенность в завтрашнем дне, обеспечить защиту в непредвиденных ситуациях – в настоящее время эти факторы приобретают первостепенную важность при взаимодействии с клиентами», - сказал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

В удаленном режиме доступно не только приобрести все основные виды страхования, но и урегулировать страховое событие, не посещая офис. ВСК первой на отечественном рынке предложила своим клиентам оформление полиса каско полностью через интернет с самостоятельным осмотром машины – без вызова эксперта и звонков в страховую компанию.