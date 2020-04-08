Скворцова рассказала о пике эпидемии коронавируса в России

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, когда отступит пандемия коронавируса. По ее словам, пик заболеваемости в России произойдет через 10-14 дней, а на спад вирус пойдет в июне.
Скворцова подчеркнула, что нынешняя ситуация с коронавирусом на территории России демонстрирует один из самых благоприятных сценариев, пишет infox.ru. Она добавила, что такая ситуация во многом достигнута благодаря эпидемиологам, которые использовали опыт других стран и работали на опережение. Именно поэтому пиковая точка пандемии в РФ еще не пройдена.
На данный момент прирост инфицированных COVID-19 в среднем составляет 18-20%. Скворцова отметила, что в ближайшем времени вакцины от коронавируса не стоит ожидать, тем не менее российские специалисты активно работают над ней и уже могут представить ее к концу текущего года.
При этом, в скором времени тесты на коронавирус можно будет проводить прямо у постели пациента, а в срок до 10 апреля специалисты представят чипы для обнаружения инфекции за 15-20 минут.
Ранее аналогичное мнение высказал и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в России необходимо учесть все ошибки других стран, а также руководствоваться опытом мирового медицинского сообщества.
На данный момент в России зарегистрированы 7497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа были зарегистрированы 1154 случая заражения. Выздоровели за весь период 494 человека, погибли 54.