Скворцова рассказала о пике эпидемии коронавируса в России

Скворцова подчеркнула, что нынешняя ситуация с коронавирусом на территории России демонстрирует один из самых благоприятных сценариев, пишет infox.ru. Она добавила, что такая ситуация во многом достигнута благодаря эпидемиологам, которые использовали опыт других стран и работали на опережение. Именно поэтому пиковая точка пандемии в РФ еще не пройдена.

На данный момент прирост инфицированных COVID-19 в среднем составляет 18-20%. Скворцова отметила, что в ближайшем времени вакцины от коронавируса не стоит ожидать, тем не менее российские специалисты активно работают над ней и уже могут представить ее к концу текущего года.

При этом, в скором времени тесты на коронавирус можно будет проводить прямо у постели пациента, а в срок до 10 апреля специалисты представят чипы для обнаружения инфекции за 15-20 минут.

Ранее аналогичное мнение высказал и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в России необходимо учесть все ошибки других стран, а также руководствоваться опытом мирового медицинского сообщества.