Школьников из Башкирии приглашают на онлайн-занятия в «Космическую мастерскую»

Организаторами творческого благотворительного проекта выступили «МТС» - крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Государственная Третьяковская галерея. В рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М» школьники со всей страны смогут в онлайне перенимать опыт у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева.

Проявить себя смогут дети в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России. Для этого школьникам нужно придумать идею произведения искусства для космического пространства, нарисовать один или несколько эскизов этого произведения и загрузить на сайт «Поколения М» до 30 сентября 2020 года. Лучшие работы отберет команда кураторов проекта из Третьяковской галереи, они лягут в основу мультимедийной космической инсталляции – её представят в Новой Третьяковке этой осенью в рамках Ночи Искусств.

"МТС и Третьяковская галерея уже четвертый год реализуют совместные проекты в социокультурной сфере. Наше партнерство основано на общей цели – дать равные возможности для образования и творческого развития детям и подросткам, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Поэтому ежегодно мы расширяем пул бесплатных творческих активностей в рамках проекта "Поколение М", предлагая школьникам все новые направления и форматы в онлайне. Сегодня мы совместно запускаем обновленную конкурсно-образовательную программу по направлению художественных практик и изобразительного искусства, которая позволит детям под необычным углом посмотреть на процесс создания собственных работ, получить знания от современного художника и использовать этот опыт в качестве творческого лифта в будущем", — отметил президент МТС Алексей Корня.

Кроме того, на сайте проекта «Поколение М» будет также запущена образовательная онлайн-программа для юных художников. Из серии онлайн-бесед с Ростаном Тавасиевым школьники узнают, почему космос может стать местом для искусства, зачем рисовать эскизы, как получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

«За время партнерства с МТС в рамках «Поколения М» мы получили тысячи творческих работ от детей со всей страны, открыли десятки талантливых ребят, в том числе из небольших населенных пунктов, и представили две специальных экспозиции победителей проекта в Третьяковской галерее. В этом году мы предлагаем детям новый формат. Во-первых, даем необычную тему, которая поможет школьникам максимально задействовать воображение. Во-вторых, привлекаем художника, который сможет привнести в проект собственное видение и поделиться с ребятами своими профессиональными советами. И в-третьих, вместо уже традиционной выставки детских работ в финале мы представим интерактивную инсталляцию, в основу которой лягут эскизы победителей. Надеемся, что это позволит нам привлечь к проекту еще более широкую аудиторию и дополнительно замотивирует ребят на развитие творчества», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Это далеко не первый социально-творческий проект от МТС, реализуемый на территории нашей республики. В рамках «Поколения М» школьников из Башкортостана приглашали принять участие в создании энциклопедии будущего, а также помогали юным модельерам попасть на главные подиумы страны. Кроме того, юные художницы из Башкирии стали победительницами конкурса «Авангардист Поколения М» в Москве.

Что такое «Поколение М»