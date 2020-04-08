С начала года в Башкирии выявили 636 человек ВИЧ-инфицированных
8 апреля, 11:22ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Более половины из них мужчины, сообщает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
С начала 2020 года в республике выявили 636 ВИЧ-инфицированных. Из них мужчины – 373 человека (58,7%). Среди впервые выявленных в учреждениях ФСИН РФ по РБ находятся 37 человек.
За этот период 108 ВИЧ-положительных женщин забеременели и 86 из них успешно родили своих детей.
Показатель заболеваемости, по данным центра, по республике составляет 15,7 на 100 тыс. населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, намечается снижение заболеваемости: в прошлом году показатель равнялся 19,03 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости по Уфе также снизился – 13,12 на 100 тыс. населения (в аналогичном периоде прошлого года – 16,44 на 100 тыс. населения).
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