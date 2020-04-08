С начала года в Башкирии выявили 636 человек ВИЧ-инфицированных

С начала 2020 года в республике выявили 636 ВИЧ-инфицированных. Из них мужчины – 373 человека (58,7%). Среди впервые выявленных в учреждениях ФСИН РФ по РБ находятся 37 человек.

За этот период 108 ВИЧ-положительных женщин забеременели и 86 из них успешно родили своих детей.