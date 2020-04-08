Под Уфой район оказался отрезанным из-за подтопления
Ситуация с СНТ «Козарез» снова повторилась в этом году.
В МЧС по Башкирии сообщили, что дорога в СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос» оказалась затопленной. Глубина перелива, по информации спасателей, составила 20-30 сантиметров, ее протяженность – 200 метров.
Причиной, по данным ведомства, стал подъем воды в реке Белой. Уровень в реке сейчас составляет 299 сантиметров, подтопление некоторых участков возможно при уровне 550 сантиметров, отметили в МЧС.
В самом СНТ сейчас проживают постоянно 8 человек, в ведомстве сообщили, что с ними связь поддерживается на постоянной основе. Жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости.
Напомним, что в районе Козареза перелив реки происходит ежегодно. Местные жители пытаются из года в год добиться от администрации какого-либо решения, но ситуация пока не меняется. На месте только ежегодно дежурят сотрудники МЧС.