Под Уфой район оказался отрезанным из-за подтопления

В МЧС по Башкирии сообщили, что дорога в СНТ «Козарез» и СНТ «Альбатрос» оказалась затопленной. Глубина перелива, по информации спасателей, составила 20-30 сантиметров, ее протяженность – 200 метров.

Причиной, по данным ведомства, стал подъем воды в реке Белой. Уровень в реке сейчас составляет 299 сантиметров, подтопление некоторых участков возможно при уровне 550 сантиметров, отметили в МЧС.

В самом СНТ сейчас проживают постоянно 8 человек, в ведомстве сообщили, что с ними связь поддерживается на постоянной основе. Жители обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости.