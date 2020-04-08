«Плати, а то будем без масок»: в Уфе ЖЭУ просят граждан скорее оплачивать коммуналку

Об этом Медиакорсети сообщили очевидцы, которые прислали снимки подобных объявлений в редакции.

«Просим вас ответственно подойти к оплате жилищно-коммунальных услуг. В связи с тем, что на эти средства приобретаются моющие и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, оплата их нелегкого труда», — таков текст объявлений.

При этом далеко не все жильцы восприняли содержимое текста как призыв к действию. «Звучит примерно так — плати скорее, а то будем у вас в подъезде без масок! Как будто угроза, что ли», — пишет уфимка, проживающая в доме по ул. Цюрупы, где также было размещено подобное объявление.

Известный юрист, создатель проекта Ufacity.me, член СПЧ при главе Башкирии Вадим Беляков считает это своеобразным «психологическим приемом».

«По сути и раньше они на это тратили деньги. Просто возможно не в таком количестве. Да и сейчас скорее это психологический прием. Мол, платите нам, мы не просто работаем, и моем подъезды. Написав „также“, они ничего не нарушили», — убежден Вадим Беляков.

Напомним, несмотря на режим полной самоизоляции, начисления за услуги ЖКХ в Уфе и Башкирии ведутся в полном объеме. Однако в связи с пандемией коронавируса с 30 марта не начисляются пени за несвоевременную оплату ЖКХ.

Ранее о дефиците масок и средств индивидуальной защиты заявляли врачи и медработники республики. Начальник координационного отдела столичной больницы № 8 в соцсетях опубликовала пост с призывом помочь им с респираторами и защитными костюмами.

Справка

Как сообщают в администрации города, на сегодняшний день в Уфе 37 машин промывают улицы, тротуары и остановки общественного транспорта. Всего в городе 79 поливомоечных машин и при необходимости все они могут быть переоборудованы под задачи дезинфекции.