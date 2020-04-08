«Особых условий захоронения нет»: глава минздрава Башкирии рассказал о похоронах

Напомним, что ранее в мэрии Уфы опровергли информацию о резервации 1000 отдельных участков для захоронений больных коронавирусной инфекции. Также сообщалось, что власти Уфы выбрали участок для будущего крематория. При этом глава минздрава Башкирии Максим Забелин заявил, что никаких особых условий для захоронения граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией нет.

«Согласно нашим рекомендациям, которые издал минздрав, особых условий для людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией у нас нет. Гроб должен быть закрытый. Рекомендуем воздержаться от многолюдных траурных процессий. Здесь тоже, конечно, надо соблюдать дистанцию, режим самоизоляции», - подчеркнул Максим Забелин.