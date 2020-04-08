Не теряй времени: учимся вождению на самоизоляции

Это дает не только свободу передвижения по городу и за его пределами, но и зачастую позволяет выглядеть более перспективным кандидатом на трудоустройство. Сегодня, во время коронавирусной пандемии, поездка на личном автомобиле для многих становится единственной возможностью передвижения по городу. Кто знает, насколько этот навык может быть востребован в ближайшем будущем, если сейчас он для многих буквально — жизненно необходим?

Режим полной самоизоляции — отличный шанс научиться чему-то новому, что так или иначе откладывалось на потом. Так почему бы не провести с пользой эти вынужденные медитации у окна и компьютерных окошек?

Фото: автоландия.рф

Автошкола «Автоландия», которая успешно обучает жителей Уфы вождению уже 20 лет, с 28 марта перешла на дистанционное обучение — как и все образовательные организации. Что это значит? Это значит, что пройти теоретическую подготовку, выучить знаки, потренировать внимание и память, проработать сложные вопросы теперь можно не выходя из дома.

Как построен образовательный процесс? Все лекции проходят в приложении, где правила дорожного движения вплоть до деталей описываются в доступных видеороликах. Как только режим полной самоизоляции снимут, занятия по теории можно будет посещать в привычном режиме в автошколе или же сразу приступить к практической части. Добавим, что преподаватели сопровождают курсантов на экзаменах в ГИБДД.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Еще одна веская причина задуматься о получении водительских прав в том, что с осени 2020 года экзамены на получение водительских прав в ГИБДД станут сложнее в разы. В частности, уже сейчас известно, что теоретическая часть будет углублена: представители дорожной инспекции решили, что 20 вопросов недостаточно, поэтому их расширят и обновят до 50. К существующим вопросам добавят «профессиональные» моменты управления автомобилем, а также задачи по психологии поведения и реакции на дороге и тесты по медицине.