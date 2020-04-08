На жителя Ленобласти завели дело из-за фейка о коронавирусе

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Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело за распространение фейковой информации в Сети. В настоящее время идут розыски злоумышленника.
Как сообщает Newia, в соцсетях появились слухи, что на границе Волхова поставлена бронетехника с оружием в связи с принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом.
Но эти сведения не соответствуют реальности, пояснили в СК.
«Таким образом, публично распространилась ложная информация о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и территорий, приемах и методах защиты от ситуаций, угрожающих жизни и безопасности населения» - сообщили в СУ СКР по Ленобласти.
Дело возбудили по статье о публичном распространении заведомо ложных данных.
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