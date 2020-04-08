На жителя Ленобласти завели дело из-за фейка о коронавирусе

Как сообщает Newia, в соцсетях появились слухи, что на границе Волхова поставлена бронетехника с оружием в связи с принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом.

Но эти сведения не соответствуют реальности, пояснили в СК.

«Таким образом, публично распространилась ложная информация о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и территорий, приемах и методах защиты от ситуаций, угрожающих жизни и безопасности населения» - сообщили в СУ СКР по Ленобласти.