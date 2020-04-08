Мишустин: Тесты на коронавирус из России направят в 30 стран мира

По словам премьера, первые партии планируется отправить в государства СНГ и Евразийского экономического союза. Также он пояснил, что это решение преследует целью сокращения рисков проникновения коронавируса в Россию.

«Это угроза является общей для всего мира, и в одиночку бороться с ней не представляется возможным. Россия уже направила свои тесты более чем в 30 стран мира», – добавил Мишустин.