Мишустин: Тесты на коронавирус из России направят в 30 стран мира
8 апреля, 17:10ОбществоФото: pxhere.com
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Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что Россия отправит свои тесты на выявление коронавирусной инфекции в другие государства.
Более 30-ти стран получат разработку российских ученых, передает ФедералПресс.
По словам премьера, первые партии планируется отправить в государства СНГ и Евразийского экономического союза. Также он пояснил, что это решение преследует целью сокращения рисков проникновения коронавируса в Россию.
«Это угроза является общей для всего мира, и в одиночку бороться с ней не представляется возможным. Россия уже направила свои тесты более чем в 30 стран мира», – добавил Мишустин.
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