Минобороны выложило видео с работой врачей из РФ в Италии
8 апреля, 16:11ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
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Медбригады Минобороны РФ начали работу в полевом госпитале в городе Бергамо в Италии. Об этом рассказывается в ролике, выложенном на официальном канале военного ведомства на одном из видеохостингов.
«Восемь бригад врачей и медперсонала Минобороны России начали работу в полевом госпитале Бергамо. Совместно с итальянскими коллегами они осуществляют прием и лечение пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии и для пациентов легкой и средней степени тяжести», - отмечается в описании к видео.
Как сообщает RNS, в полевом госпитале трудится свыше 30 военных врачей и медсестер из РФ. Они дежурят на круглосуточно в три смены.
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