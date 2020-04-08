Минобороны выложило видео с работой врачей из РФ в Италии

«Восемь бригад врачей и медперсонала Минобороны России начали работу в полевом госпитале Бергамо. Совместно с итальянскими коллегами они осуществляют прием и лечение пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии и для пациентов легкой и средней степени тяжести», - отмечается в описании к видео.