Лица Победы. Тамара Рунова: Под минометным обстрелом дважды исправляла порывы связи

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Рунова Тамара Федоровна. 1924 года рождения.

Из наградного листа:

«Красноармеец Рунова, дежуря на телефонном коммутаторе на наблюдательном пункте командира бригады, 30 апреля 1945 года в деревне Забржег на Одере (Чехословакия) при порыве телефонной связи с командующим 4 дивизиона ночью под ружейно-минометным обстрелом противника исправила порыв 2 раза, чем обеспечила управление огнем минометной батареи 4 дивизиона, отбивающего контратаку противника. За проявленное мужество и отвагу награждена медалью «За боевые заслуги».

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