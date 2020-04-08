КНР закрыла последний пункт пропуска пассажиров на границе с Россией
8 апреля, 18:21ОбществоФото: pixabay.com/
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Китай с 9 апреля остановит сообщение с РФ через последний работающий на границе стран пропускной пассажирский пункт. Речь идет о пункте «Маньчжурия–Забайкальск».
При этом грузы будут пропускаться через него в прежнем режиме, информирует газета «Известия».
Отмечается, что о восстановлении пассажирского сообщения между странами будет сообщаться дополнительно.
Кроме этого, на границе РФ и КНР с 8 апреля возобновлен пропуск грузов сразу через три пропускных пункта.
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