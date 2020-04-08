— В понедельник был достаточно сложный интернет-трафик: основные провайдеры — Башинформсвязь, Уфанет и Дом.ру отметили, что нагрузка превысила их возможности. Надо отдать должное, они практически в течение дня решили вопрос — на следующий день проблем с трафиком практически не наблюдалось, — отметил министр образования Башкирии.

Также проблемы возникли с ресурсами цифровых образовательных платформ. В частности, в понедельник около 16 млн школьников страны начали на них работать, что привело к тому, что большая часть из них не выдержала такой нагрузки. С аналогичной ситуацией столкнулась и региональная система «АИС Образование», которая обеспечивает возможность ставить оценки и размещать информацию об учебном процессе.

— При большом стечении желающих посетить платформу одномоментно — а их было более миллиона — она, к сожалению, тоже не выдержала. Наши коллеги сумели быстро отработать, и уже во вторник было всего 5 обращений на весь регион, что система несколько заторможенно работает.

По словам Айбулата Хажина, 6 апреля из 42 тыс. онлайн-уроков сорвалось 146, 7 апреля сорвалось лишь 15 уроков.

— В целом же, дети достойно выдержали эту сложную ситуацию. Мы тестировали систему накануне и предположили, что подобные проблемы могут возникнуть, поэтому рекомендовали учителям в случае невозможности провести онлайн-урок подстраховаться электронными кейсами, что массово и произошло, — добавил министр.