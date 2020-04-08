Бюро переводов «Агидель» в период пандемии работает онлайн

Помните девиз компании Nokia — Connecting People (объединяя людей)? Наверное, примерно так же мы можем охарактеризовать наше кредо: мы помогаем людям понимать друг друга, проводим их сквозь бюрократические проволочки, сохраняя их время, нервы, силы и деньги.

Мы — это бюро переводов «Агидель». Работаем на рынке переводческих услуг с 2006 года и стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы ваши документы успешно и с первой попытки принимались посольствами, консульствами, миграционными центрами, МВД и прочими официальными структурами России и зарубежных стран.

Казалось бы, сейчас наши услуги совершенно не актуальны — границы закрыты, международные отношения затруднены. Однако, в обыденной жизни мы тоже нужны: требуется ли вам сделать перевод водительского удостоверения, чтобы спокойно перемещаться по Уфе и республике на своем авто, паспорта для РВП или вида на жительство, перевести какой-либо юридический, экономический или технический документ или позаботиться о своем здоровье и сделать медицинский перевод — мы всегда готовы вам помочь.

Наши преимущества: многолетний опыт, высокопрофессиональные сотрудники, гибкая ценовая политика. Мы всегда стараемся относиться к клиентам с душой, как к близким людям: подскажем, куда и как подавать документы, чего не хватает, на чем можно сэкономить и как лучше все оформить. Мы заинтересованы в вашем успехе.

В условиях пандемии и самоизоляции работаем бесконтактно, онлайн.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-927-332-31-56 (включая ватсапп) и по электронной почте perevodagidel@mail.ru.

Обращайтесь, мы работаем для вас!