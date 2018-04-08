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Волшебная ночь: фоторепортаж с праздничного богослужения и крестного хода
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Волшебная ночь: фоторепортаж с праздничного богослужения и крестного хода

Сегодня, 12:39ОбществоЗиля АскероваФото: Артур Салимов
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