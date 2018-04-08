Волшебная ночь: фоторепортаж с праздничного богослужения и крестного хода
Сегодня, 12:39ОбществоЗиля АскероваФото: Артур Салимов
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В ночь с субботы на воскресенье в уфимском Кафедральном соборе на Кирова православные жители столицы собрались на праздничное богослужение и крестный ход.
Вашему вниманию предлагаем фоторепортаж с места таинственного события.
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О том, что это за религиозный праздник и чем отличается от других, читайте в нашем материале “10 важных вопросов о Пасхе”.
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