В Башкирии объявили штормовое предупреждение

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Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщил, что 9 апреля 2018 года по всей территории региона объявляется штормовое предупреждение.
Завтра в республике ожидается непогода: гололед, ухудшение видимости до 1-2 километра. Порывы ветра местами могут достичь до 20 м/с.
В Управлении МЧС России по РБ рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, без острой необходимости не выезжать на дальний путь.
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