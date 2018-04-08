В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Завтра в республике ожидается непогода: гололед, ухудшение видимости до 1-2 километра. Порывы ветра местами могут достичь до 20 м/с.

В Управлении МЧС России по РБ рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, без острой необходимости не выезжать на дальний путь.