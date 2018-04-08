В Башкирии изменится расписание пригородных поездов

16,17,18,19,20 апреля 2018

- поезду № 6466/6468 Абдулино - Раевка - Улу-Теляк устанавливается маршрут Абдулино - Урман, на участке Урман-Улу-Теляк отменяется.

- поезд № 6466/6468 Абдулино (отпр. 14.34) - Раевка (приб. 16.49, отпр. 16.50) - Урман (приб. 20.42) на участке Абдулино - Раевка проследует на 23 мин. раньше, на участке Раевка - Уфа на 10 мин. раньше, на участке Уфа - Урман на 16 минут позже:

№ 6466/6468

Абдулино (отпр. 14.11) - Раевка (приб. 16.30, отпр. 16.40) - Урман (приб. 20.59).

16,17,18,19 апреля 2018

- поезд № 6457 Раевка (отпр. 17.30) - Абдулино (приб. 19.54) на участке Приютово - Абдулино проследует от 11 до 19 мин. позже.

№ 6457

Раевка (отпр. 17.30) - Абдулино (приб. 20.13).

- поезд № 6207 Раевка (отпр. 18.47) - Приютово (приб. 20.16) на участке Аксаково - Приютово проследует от 8 до 19 мин. позже.

№ 6207

Раевка (отпр. 18.47) - Приютово (приб. 20.35).

17,18,19,20 апреля 2018

- поезд № 6206 Раевка (отпр. 05.16) - Уфа (приб. 07.10) будет отправляться со ст. Раевка в 05.10, на 6 минут раньше:

№ 6206

Раевка (отпр. 05.10) - Уфа (приб. 07.10).

- поезд № 6465 Раевка (отпр. 03.33) - Абдулино (приб. 05.57) будет отправляться со ст. Раевка в 03.56, на 23 минуты позже:

№ 6465