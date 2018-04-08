Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с пасхой

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Глава республики пожелал православным здоровья, мира, благополучия и взаимопонимания.
Глава республики отметил, что традиционные для республики религии способствуют укреплению в обществе межконфессионального и межнационального согласия, принципов добрососедства, благотворительности и взаимопомощи, семейных ценностей, приобщению к богатому культурному наследию.
Мэр Уфы Ирек Ялалов также донес до жителей республики свои искренние пожелания.
- Пусть светлый праздник Пасхи подарит любовь и радость, придаст силы в труде на благо родного края, - пожелал градоначальник.
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