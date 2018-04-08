Предприятие из Уфы оштрафовано на 2 млн рублей за порчу земель

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Уфимское предприятие ООО «Строительно-монтажное управление «Трубопроводстрой» возместит ущерб за порчу земель сельхозназначения в Саратовской области.
Об этом сообщает Россельхознадзор региона.
По материалам дела, в апреле-мае 2016 года специалисты ведомства на территории Каменского МО Красноармейского района установили факт грубого нарушения земельного законодательства.
Уфимское предприятие в ходе проведения строительно-монтажных работ перемешало верхний плодородный слой с глиной. Это привело к снижению плодородия на участке 0,2 га.
В связи с этим саратовский Россельхознадзор обратился в уфимский суд с требованием взыскать с предприятия 2 175 360 рублей ущерба и обязать привести восстановление испорченной земли. Суд поддержал истца, но в «Трубопроводстрой» пытались добиться пересмотра дела. Верховный суд Башкирии оставил решение суда неизменным.
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