Предприятие из Уфы оштрафовано на 2 млн рублей за порчу земель

Об этом сообщает Россельхознадзор региона.

По материалам дела, в апреле-мае 2016 года специалисты ведомства на территории Каменского МО Красноармейского района установили факт грубого нарушения земельного законодательства.

Уфимское предприятие в ходе проведения строительно-монтажных работ перемешало верхний плодородный слой с глиной. Это привело к снижению плодородия на участке 0,2 га.