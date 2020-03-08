В Башкирии страховые выплаты в 2019 году составили почти 9 млрд рублей

Среди компаний, выплативших наиболее крупные суммы за год, лидирует «СОГАЗ», который заплатил жителям региона 1,4 млрд руб., «Росгосстрах» (1,163 млрд руб.), и «Капитал Лайф Страхование Жизни» (1,157 млрд). Об этом сообщает РБК — Уфа со ссылкой на статистику Банка России.

На 10 компаний-лидеров приходится 82% всех выплат страхователям республики за 2019 год (в 2018 году доля составляла чуть больше — 83,9%). Число страховщиков, осуществлявших выплаты гражданам республики, увеличилось с 75 до 77.