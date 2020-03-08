В Башкирии страховые выплаты в 2019 году составили почти 9 млрд рублей
8 марта, 18:20ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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При этом за тот же период 2018 года страховые выплаты составили 6,76 млрд рублей.
Среди компаний, выплативших наиболее крупные суммы за год, лидирует «СОГАЗ», который заплатил жителям региона 1,4 млрд руб., «Росгосстрах» (1,163 млрд руб.), и «Капитал Лайф Страхование Жизни» (1,157 млрд). Об этом сообщает РБК — Уфа со ссылкой на статистику Банка России.
На 10 компаний-лидеров приходится 82% всех выплат страхователям республики за 2019 год (в 2018 году доля составляла чуть больше — 83,9%). Число страховщиков, осуществлявших выплаты гражданам республики, увеличилось с 75 до 77.
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