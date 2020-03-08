В Башкирии после внеплановой проверки детсада возбудили уголовное дело

Обращение местной жительницы было связано с нарушениями в частном детском саду «Гусёнок» в селе Нагаево.

Как сообщает АиФ-Уфа, прокуратура района проверила детсад и выявила грубые нарушения пожарной безопасности. В частности, в здании не было дымовых пожарных извещателей, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и т. д. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.