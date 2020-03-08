В Башкирии после внеплановой проверки детсада возбудили уголовное дело
8 марта, 12:42ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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В прокуратуру Октябрьского района Уфы обратилась жительница Нагаево.
Обращение местной жительницы было связано с нарушениями в частном детском саду «Гусёнок» в селе Нагаево.
Как сообщает АиФ-Уфа, прокуратура района проверила детсад и выявила грубые нарушения пожарной безопасности. В частности, в здании не было дымовых пожарных извещателей, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и т. д. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ход расследования контролирует прокуратура.
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